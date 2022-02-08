Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Оля Полякова, которая стала звездным тренером вокального проекта "Голос країни", поразила своим поведением в одном из эфиров. Фрагмент этого шоу опубликовали на странице проекта в Instagram.

В ролике можно увидеть, то одни из участников на слепых прослушиваниях исполнил песню группы Rammstein. Это не на шутку завело Олю Полякову, она выбралась прямо на свое тренерское кресло и начала неистово танцевать, а затем даже нажала свою кнопку ногой и развернулась к исполнителю. Выглядело это весьма эффектно и неожиданно.

В подписи к публикации говорится: "А под какой трек вы готовы танцевать, отрываться и зажигать с утра до ночи? Оставляй название песни в комментариях". Пользователи тут же начали комментировать видео с Олей Поляковой, и пока одни отвечали на вопрос, другие обсуждали поведение артистки.

Напомним, Полякова после "Голосу країни" рванула из Украины: без макияжа и в одном полотенце.

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как преобразилась перед съемками: "О боже, это же...".

Также Politeka писала, что Горбунов удивил выходкой с Поляковой прямо перед Осадчей: "Ох уж эти шальные пальчики".