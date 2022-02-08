Як передає Politeka.net, 45-річний шоумен Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою виховує двох дітей-Гаррі і Лізу, активно веде свою сторінку в соцмережі. У нових сторіс він вирішив поотвечать на питання, які задали фоловери.
Максим Галкін і Алла Пугачова разом з 2001 року. Закохані почали жити разом в 2005 році, а через шість років офіційно оформили шлюб. Відносини пари досі викликають інтерес користувачів мережі
"Чи можна економити на своїй дружині?» - запитали у чоловіка Пугачової фоловери.
«Ні. Це гріх", - відповів Галкін.
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Максим Галкін зазвичай отримує масу компліментів не тільки як чоловік, але ще і як батько.
Батьками Галкін і Пугачова стали в 2013 році, коли на світ з'явилися Близнюки Ліза і Гаррі. Тоді Аллі було 64 роки, а Максиму — 37 років.
Фолловери артиста навіть запропонували, щоб вони з Пугачовою створили курс з батьківства. Однак Галкін дав зрозуміти, що займатися цим не буде.
"Може і потрібно було б, просто в цьому жанрі курсів і марафонів... стільки людей... коротше кажучи, якось... ви зрозуміли", - відповів він.
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