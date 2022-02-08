Як пише Politeka.net, співачка поділилася розповіддю у своєму Instagram. Alyona Alyona, яка активно просуває ідеї боді-позитиву і часто піддавалася критиці через свою вагу, зізналася, що у неї є звичка "карати" себе за "погану" поведінку, яка включає і переїдання.

"Наприклад, коли я переїдаю або з'їм щось зайве, то найчастіше я себе караю голодуванням, після чого зриваюся. Їм ще більше, але почуття голоду абсолютно не можу заспокоїти. Знаю, що є дівчата, які вирішують це питання блювотою. Вважаю, що це не ОК. я чула достатньо таких історій і розумію, що всі ці проблеми потрібно серйозно опрацювати", - поділилася Alyona Alyona.

Вона уточнила, що багато працює і сильно втомлюється, тому періодично намагається підбадьорити себе перекусом.

"З голодухи їм більше ніж зазвичай, а потім розумію «ой, переїла, значить завтра їсти не буду", - розповіла співачка.

Однак, такий підхід призводить тільки до прискореного стомлення і подальшого "зриву" в плані їжі.

"Я їм і знову себе караю! Замкнуте коло, з якого просто хочеться вибратися", - зізналася Alyona Alyona.

У коментарях співачці порадили вирішувати таку проблему з психологом.

Нагадаємо, Alyona Alyona зважилася публічно розповісти про свою проблему.

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