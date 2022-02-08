Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і гастролює в Росії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка вразила фоловерів відвертим кадром в розкішному образі.
На новій фотографії Ані відображена на цікавому тлі, її силует ніби подчерчен софітом. Перед камерою зірка з'явилася в довгій червоній сукні оксамитової фактури, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи всі спокусливі вигини. І хоча наряд закритий в зоні декольте, зате має сміливий, майже непристойний виріз аж вище стегна, що додає образу якоїсь пікантності.
У підписі до публікації Лорак написала: "Все змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти і береш відповідальність за своє життя". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото артистки: "Ви дуже красива", "Мотивація", "Яка шикарна, статуетка", "Красуня", "Леді в червоному", "Сукня вогонь", "Вогняна красуня", "Шикарна", "Червоний колір вам дуже до лиця. Богиня!".
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Біда на глибокому ставку: хлопчик на очах у сестри пішов під воду, дівчинка не розгубилася
Погода в Україні зміниться, синоптики попередили про небезпеку: "У зв'язку зі снігопадами і хуртовиною..."
Полетівший з України переможець "Мастер Шеф" Шинкарьов розповів про ціни в США: "Щоб знали..."
Літак з туристами впав на землю і загорівся, ніхто не вижив: кадри трагедії
Нагадаємо, Подорослішала дочка Ані Лорак "подалася" в реперші і танцювала під нову пісню мами: кадри.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак дозволила поглянути на себе "справжню" в спортивному костюмі: "Рельєфний прес".
Також Politeka писала, що Ані Лорак побешкетувала в машині з відомим співаком, з'явилося відео: "Коли отримуєш задоволення...".