Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і гастролює в Росії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка вразила фоловерів відвертим кадром в розкішному образі.

На новій фотографії Ані відображена на цікавому тлі, її силует ніби подчерчен софітом. Перед камерою зірка з'явилася в довгій червоній сукні оксамитової фактури, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи всі спокусливі вигини. І хоча наряд закритий в зоні декольте, зате має сміливий, майже непристойний виріз аж вище стегна, що додає образу якоїсь пікантності.

У підписі до публікації Лорак написала: "Все змінюється на краще, коли ти дозволяєш собі діяти і береш відповідальність за своє життя". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото артистки: "Ви дуже красива", "Мотивація", "Яка шикарна, статуетка", "Красуня", "Леді в червоному", "Сукня вогонь", "Вогняна красуня", "Шикарна", "Червоний колір вам дуже до лиця. Богиня!".

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