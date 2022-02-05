Как пишет Politeka.net, Ани Лорак начала активно рекламировать свою новую песню, которую она записала совсем недавно вместе с российским певцом. Причем также в Инстаграм звезда впервые за долгое время артистка решила показать свою дочь.

Стараясь пойти по стопам мамы, девочка решила станцевать под новую композицию знаменитой исполнительницы. Причем образ Соня выбрала весьма бунтарский.

Соня спела песню «Материк», стараясь станцевать в стиле молодой реперши. Она начала активно двигаться в такт задорной мелодии и показала, какие движения выучила за это время.

Подросшая дочь Ани Лорак также выбрала экстравагантный наряд с панамкой и принтом.

Отметим, чтобы еще больше заинтересовать фанатов Лорак также записала повседневный ролик с известным певцом и спела пару отрывков из свой новой композиции:

«Песня «Материк» рвёт все чарты🔥Спасибо каждому за поддержку, за ваши отзывы и комментарии🙏🏻 Совсем скоро вас ждёт премьера совместного видеоклипа с @artemkacher 🎥» - пишет Лорак под новым роликом.

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