Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Ани Лорак, которая долгое время живет и гастролирует в России, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда впечатлила фолловеров откровенным кадром в роскошном образе.

На новой фотографии Ани запечатлена на интересном фоне, ее силуэт как будто подчерчен софитом. Перед камерой звезда появилась в длинном красном платье бархатной фактуры, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая все соблазнительные изгибы. И хотя наряд закрыт в зоне декольте, зато имеет смелый, почти непристойный вырез аж выше бедра, что добавляет образу некой пикантности.

В подписи к публикации Лорак написала: "Все меняется к лучшему, когда ты позволяешь себе действовать и берешь ответственность за свою жизнь". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото артистки: "Вы очень красивая", "Мотивация", "Какая шикарная, статуэтка", "Красотка", "Леди в красном", "Платье огонь", "Огненная красотка", "Шикарная", "Красный цвет вам очень к лицу. Богиня!".

Напомним, Повзрослевшая дочь Ани Лорак "подалась" в рэперши и сплясала под новую песню мамы: кадры.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак позволила взглянуть на себя "настоящую" в спортивном костюме: "Рельефный пресс".

Также Politeka писала, что Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие...".