Як передає Politeka.net, акторка та телеведуча Ольга Сумська, яка прославилася ще в 90-х завдяки головній ролі в серіалі "Роксолана", продовжує активно займатися кар'єрою, знімаючись у фільмах, та граючи в театрі.

У новому пості Ольга Сумська розповіла, що отримала роль у авантюрній комедії" Повернення блудного батька", автором якої став ведучий та шоумен Ілля Ноябрьов. Актриса показала фото з творчою командою.

"Перша репетиція нового проекту ... Обожнюю ці відчуття! А яка акторська команда!❤ ",- написала акторка.

На одному з фото Ольга Сумська зображена разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, який також гратиме у виставі.

Фолловери Ольги Сумської не залишили такий пост без уваги.

«Дуже гарно виглядите», «Класні», «Молодці», «Ура», - пишуть у коментарях.

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