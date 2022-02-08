Як передає Politeka.net, акторка та телеведуча Ольга Сумська, яка прославилася ще в 90-х завдяки головній ролі в серіалі "Роксолана", продовжує активно займатися кар'єрою, знімаючись у фільмах, та граючи в театрі.
У новому пості Ольга Сумська розповіла, що отримала роль у авантюрній комедії" Повернення блудного батька", автором якої став ведучий та шоумен Ілля Ноябрьов. Актриса показала фото з творчою командою.
"Перша репетиція нового проекту ... Обожнюю ці відчуття! А яка акторська команда!❤ ",- написала акторка.
На одному з фото Ольга Сумська зображена разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, який також гратиме у виставі.
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Залишилися дружина і двоє малюків: українець трагічно розпрощався з життям на заробітках
Єфросиніна розкрила невідомі подробиці про Олену Кравець з "Квартал 95": "Вона весь час в жорсткому..."
Суддя " Майстер Шеф "Мартиновська в одній білизні похвалилася ідеальними формами: "Я нудьгувала..."
Пішла з життя відома співачка з дуже рідкісним голосом, фанати сумують: "Як же так..."
Фолловери Ольги Сумської не залишили такий пост без уваги.
«Дуже гарно виглядите», «Класні», «Молодці», «Ура», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Сумська показала, чим смачненьким побалувала себе й Борисюка на вихідних: "Смажити на кокосовій олії..."
Як повідомляла Politeka, 55-річна Ольга Сумська показала, як виглядала до дебюту в кіно: "Як я тоді мріяла про..."
Також Politeka писала, що Ольга Сумська несподівано влаштувалася на нову роботу: "В 50 життя буває більш насичене, ніж у 25"