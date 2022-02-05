Актриса Ольга Сумська, Народний і заслужений артист України, показала, як виглядала більше 40 років тому, коли їй було 14 років.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - 55-річна українська актриса, яка майже 40 років радує українців своєю грою в театрі і кіно. Зірка вирішила поділиться новими фото в Instagram, показавши, як виглядала незадовго до свого дебюту в кіно.

На фото Ольга було 14 років, як зазначила сама зірка. Актриса показала кілька знімків і розповіла про свою любов до ковзанів, на яких каталася в підлітковому віці.

"Мої 14 ... Запоріжжя ... Взимку тато сам заливав каток у дворі біля нашого будинку і ми ганяли на простих ковзанах хлопчаки ... Як я тоді мріяла про фігурні! Моє щасливе дитинство...", - написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Дзідзьо і Лесю Нікітюк, і написали коментарі:

"Оля, а в якому районі міста ви проживали? в яку № школу ходили?", "Оля ви наша гордість! Ваші батьки проживали в моєму селі в Кіровоградській області" ," ви так неймовірні з Наташею. Наша українська гордість. Тільки завжди загадка-що це за глибокий смуток в очах? Ніби й вир, а печаль. У вас обох. У фотографіях будь-якого віку", "от не дарма ви зберегли таку красу і такі бездонні очі Красуня і тоді і зараз".

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