Українська актриса театру та кіно Ольга Сумська вирішила спробувати свої сили на телебаченні - зірка розповіла про нову роботу і що їй належить робити.

Так, 55-річна Сумська скоро з'явиться в ранковому шоу на одному з українських телеканалів в якості б'юті-експерта. Про це Ольга повідомила у себе в Instagram, поділившись кадрами зі студії програми "Ранок з Україною", передає Politeka.net.

"Щаслива приєднатися до команди @ranok_ua 🌞 в якості експерта в рубриці краси! 🔥 А мені є чим поділитися з вами, друзі!", - поділилася Сумська.

Актриса додала, що "жінка різного віку повинна дозволяти собі більше":

"Адже в 50 життя буває більш насиченим, ніж в 25! Цінуйте свій вік, адже це досвід! Будьте собою завжди і скрізь! Як казала моя улюблена Софі Лорен: "Ніщо не робить жінку більш красивою, ніж віра в те, що вона красива!" Отже, давайте вірити в свою красу і боротися за неї! Воно того варте, дорогі мої!", - заявила Ольга.

Відзначимо, тепер її можна зустріти в ефірах по буднях о 6:30 на каналі "Україна".

Користувачі підтримали Сумську:

"Вам дуже йде фуксія🔥 🔥 🔥"

"Гарне вбрання, ну а головне - ви дуже красива! ❤️🙌"

"Вічно молода і красива❤❤😍"

"Добрий день. А де ж ведуча Марія?? Я щось пропустила???"

Раніше Politeka повідомляла, що Сумська не посоромилася показати себе в халаті без гриму: "Боже мій..."

Нагадаємо, що Сумська, показавши себе крупним планом без макіяжу, розкрила, куди рвонула з Києва: "а ми вже ст..."

Також Politeka писала, що Сумська присоромила українців на прогулянці в парку: "Люди..."