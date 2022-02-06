55-річна Сумська опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як готує сніданок у неділю, передає Politeka.net.
Ольга заварювала чай, поки на сковороді дожарювалися сирники. Актриса доповнила це блюдо "краплею" екзотики, додавши банани й кокосову пасту.
Так, для сирників від Сумської, знадобляться: пачка сиру, яйце, банан, трохи стевії, ложка борошна.
"Оладки смажити на кокосовій олії і зверху додати трохи кокосової пасти", - уточнила Ольга.
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Актриса, як відомо, любить куховарити. Частенько в її мікроблозі можна зустріти різні рецепти. Сумська радує чоловіка, теж актора, Віталія Борисюка і дочку Анну українською кухнею, в яку, часом, привносить щось своє.
Так, днями зірка поділилася рецептом густого гарбузового супу. Для цього потрібно спочатку посмажити на оливковій олії прямо в каструлі порізану цибулину, зубчик часнику і терту моркву. Додати потім порізаний гарбуз солодких сортів і залити окропом. Далі збити блендером, посолити й прикрасити тертим пармезаном і гарбузовим насінням.
"Подавати до столу з сухариками і ніяких вершків!", - попередила Сумська.
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