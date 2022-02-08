Як передає Politeka.net, акторка та телеведуча Ольга Сумська, яка прославилася ще в 90-х завдяки головній ролі в серіалі «Роксолана», продовжує активно займатися кар’єрою, знімаючись у фільмах, та граючи в театрі.
В новому пості Ольга Сумська розповіла, що отримала роль у авантюрній комедії “Повернення блудного батька”, автором якої став ведучий та шоумен Ілля Ноябрьов. Актриса показала фото з творчою командою.
«Перша репетиція нового проекту… Обожнюю ці відчуття! А яка акторська команда!❤», - написала акторка.
На одному з фото Ольга Сумська зображена разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком, який також гратиме у виставі.
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Фолловери Ольги Сумської не залишили такий пост без уваги.
«Дуже гарно виглядите», «Класні», «Молодці», «Ура», - пишуть у коментарях.
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