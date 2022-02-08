Як передає Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом "NK", нещодавно відпочивала в Мексиці зі своїм чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом) і подругою Ганною Андрійчук (екс-дружина співака).

Зараз співачка вже повернулася додому, але продовжує ділитися кадрами, зробленими в сонячній країні.

"Після насиченого робочого дня і вечірньої холодної прогулянки з Мімі 🐶 зігріваюся перед сном фотками з сонячної відпустки», - напсиала співачка в новому пості.

Настя Каменських показала фото, на якому зображена в чорному платі-сітці поверх леопардового купальника. Співачка не забула про прикраси, якими доповнила образ, а ось від макіяжу вирішила відмовитися.

Артистку засипали компліментами.

"Красуня", "Супер", "Моя любов", "Красива і захоплююча", - пишуть в коментарях.

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