Як передає Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом "NK", нещодавно відпочивала в Мексиці зі своїм чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом) і подругою Ганною Андрійчук (екс-дружина співака).
Зараз співачка вже повернулася додому, але продовжує ділитися кадрами, зробленими в сонячній країні.
"Після насиченого робочого дня і вечірньої холодної прогулянки з Мімі 🐶 зігріваюся перед сном фотками з сонячної відпустки», - напсиала співачка в новому пості.
Настя Каменських показала фото, на якому зображена в чорному платі-сітці поверх леопардового купальника. Співачка не забула про прикраси, якими доповнила образ, а ось від макіяжу вирішила відмовитися.
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Артистку засипали компліментами.
"Красуня", "Супер", "Моя любов", "Красива і захоплююча", - пишуть в коментарях.
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