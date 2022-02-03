Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), показала, что нового подготовила своим поклонникам, и призналась в нечто особенном.

Настя Каменских активно развивает карьеру и старается почаще баловать поклонников новыми хитами, пишет Politeka.net. Звезда опубликовала новое видео и рассказала, что подготовила в этот раз. (Чтобы посмотреть, видео доскролльте до конца страницы)

"Если бы вы знали, сколько всего я готовлю для вас в этом году!🔥 И мне так приятно, что вы все чаще пишите, что ждёте моих новых треков! 🥰 Поэтому раскрываю карты - совсем скоро я презентую для вас очень особенную песню! 🤫 А чтобы скрасить ожидание, делюсь новым lyric video на уже полюбившийся вам трек «Обидно»! Смотрите, слушайте, подпевайте и танцуйте😘", - написала Настя Каменских.

Публикация быстро собрала более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Уже хочу хит в машину раз два три))))🔥🔥🔥", "Ждём😍❤️", "очень похожа песня на «Красное вино»😏😏😏", "Очень крутая песня Обидно ❤️❤️🔥🔥. Жду нового хита 😍😍😍❤️❤️", "Конечно, ждём новых хитов Настя от тебя", "Если нет любви, это временно переживём, зато у нас есть ваше творчество !🌹😍🔥💋",- написали пользователи Сети.

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