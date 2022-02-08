Как передает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом "NK", недавно отдыхала в Мексике со своим мужем Алексеем Потапенко (Потапом) и подругой Анной Андрийчук (экс-жена певца Позитива).
Сейчас певица уже вернулась домой, но продолжает делиться кадрами, сделанными в солнечной стране.
«После насыщенного рабочего дня и вечерней холодной прогулки с Мими 🐶 согреваюсь перед сном фотками из солнечного отпуска», - напсиала певица в новом посте.
Настя Каменских показала фото, на котором запечатлена в черном плате-сетке поверх леопардового купальника. Певица не забыла об украшениях, которыми дополнила образ, а вот от макияжа решила отказаться.
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Артистку засыпали комплиментами.
«Красотка», «Супер», «Моя любовь», «Красивая и увлекательная», - пишут в комментариях.
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