Співачка Камалія наприкінці січня цього року розповіла про свою непросту недугу, пише Politeka.net. За словами артистки, у неї діагностували флурону - одночасне захворювання коронавірусом і грипом.
Співачка зізналася, що вже хворіла довго, а її температура не падала нижче 38 градусів. Крім того, не радували аналізи й важке дихання. Камалія боялася, що недуга могла вразити легені, тому навіть робила КТ.
Зірка провела багато часу в лікарні, де їй ставили крапельниці й робили інгаляції. На жаль, наслідків у вигляді двосторонньої пневмонії й гаймориту не вдалося уникнути.
У нових сторіс зірка приємно здивувала виглядом - ідеальна шкіра, посмішка і макіяж з акцентом на очі - так співачка вперше вийшла у світ. Здавалося, зірка відмінно вже себе почуває.
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"Перші зйомки після хвороби. Нарешті!", - написала Камалія.
Зазначимо, в недавніх постах артистка зізналася, що ще не до кінця одужала, але дуже сподівається скоро повернутися до роботи, що в підсумку і зробила.
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