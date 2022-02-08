Співачка Камалія наприкінці січня цього року розповіла про свою непросту недугу, пише Politeka.net. За словами артистки, у неї діагностували флурону - одночасне захворювання коронавірусом і грипом.

Співачка зізналася, що вже хворіла довго, а її температура не падала нижче 38 градусів. Крім того, не радували аналізи й важке дихання. Камалія боялася, що недуга могла вразити легені, тому навіть робила КТ.

Зірка провела багато часу в лікарні, де їй ставили крапельниці й робили інгаляції. На жаль, наслідків у вигляді двосторонньої пневмонії й гаймориту не вдалося уникнути.

У нових сторіс зірка приємно здивувала виглядом - ідеальна шкіра, посмішка і макіяж з акцентом на очі - так співачка вперше вийшла у світ. Здавалося, зірка відмінно вже себе почуває.

Популярні новини зараз

Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"

Єфросиніна розкрила невідомі подробиці про Олену Кравець з "Квартал 95": "Вона весь час в жорсткому..."

Погода в Україні зміниться, синоптики попередили про небезпеку: "У зв'язку зі снігопадами і хуртовиною..."

Трагедія в день народження: обірвалося життя зірки радянського кіно

Літак з туристами впав на землю і загорівся, ніхто не вижив: кадри трагедії
Показати ще

"Перші зйомки після хвороби. Нарешті!", - написала Камалія.

Зазначимо, в недавніх постах артистка зізналася, що ще не до кінця одужала, але дуже сподівається скоро повернутися до роботи, що в підсумку і зробила.

Нагадаємо, найбагатша співачка України у вечірній сукні з довгим розрізом привітала шанувальників

Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України похвалилася своїм досягненням