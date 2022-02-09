Відомий шеф-кухар і ресторатор, а також суддя проекту «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво показав, як його таємна кохана впливає на нього.

Як пише Politeka.net, кулінар поділився у своєму Instagram коротким відео, в якому розкрив подробиці стосунків зі своєю дівчиною. На кадрах можна побачити, як Хіменес-Браво займається своєю коронною справою-готує.

Шеф-кухар починає перемішувати шматочки м'яса, які смажаться на сковороді. Спочатку він робить це зазвичай, проте потім починає грати музика, зйомка сповільнюється, а кулінар підкидає шматочки вище, щоб це виглядало більш ефектно.

"Я коли вона дивиться, як я готую", - підписав кадри Ектор.

З цього відео можна зрозуміти, що шеф-кухар дуже старається, щоб вразити свою кохану.

Варто відзначити, що про дівчину Хіменес-Браво відомо небагато. Він почав натякати, що знаходиться у відносинах близько півроку тому. Нещодавно шеф-кухар вперше показав фото з коханою. На ньому Ектор стояв перед дзеркалом з брюнеткою, проте її обличчя не було видно.

Судячи по постам Хіменес-Браво, можна припустити, що його дівчина Українка.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, що приготував для коханої на Валентина.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розсмішив кадрами, як його зустрічає кохана вдома.

Також Politeka писала, що 50-річний Ектор Хіменес-Браво нарешті показав свою таємну кохану.