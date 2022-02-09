Як пише Politeka.net, кулінар поділився у своєму Instagram коротким відео, в якому розкрив подробиці стосунків зі своєю дівчиною. На кадрах можна побачити, як Хіменес-Браво займається своєю коронною справою-готує.
Шеф-кухар починає перемішувати шматочки м'яса, які смажаться на сковороді. Спочатку він робить це зазвичай, проте потім починає грати музика, зйомка сповільнюється, а кулінар підкидає шматочки вище, щоб це виглядало більш ефектно.
"Я коли вона дивиться, як я готую", - підписав кадри Ектор.
З цього відео можна зрозуміти, що шеф-кухар дуже старається, щоб вразити свою кохану.
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Варто відзначити, що про дівчину Хіменес-Браво відомо небагато. Він почав натякати, що знаходиться у відносинах близько півроку тому. Нещодавно шеф-кухар вперше показав фото з коханою. На ньому Ектор стояв перед дзеркалом з брюнеткою, проте її обличчя не було видно.
Судячи по постам Хіменес-Браво, можна припустити, що його дівчина Українка.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, що приготував для коханої на Валентина.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розсмішив кадрами, як його зустрічає кохана вдома.
Також Politeka писала, що 50-річний Ектор Хіменес-Браво нарешті показав свою таємну кохану.