Дружина відомого українського ведучого Григорія Решетника розповіла про те, як вони з чоловіком романтично провели вечір удвох.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася щасливими фото в своєму Instagram. Вона розповіла, що ввечері у вівторок чоловік покликав її в кіно. Їм пощастило побувати на допрем'єрному показі романтичної комедії Marry Me з Дженніфер Лопес у головній ролі, яка виходить в український прокат під назвою "Вийду за тебе".

""Marry Me" (Виходь за мене - англ., прим. ред) сказав мені сьогодні коханий. На допрем'єрному показі фільму з Джей Ло в головній ролі. Нам сподобався", - написала Решітник.

На нових фото вона позувала в кінотеатрі з келихом шампанського в руках. Для походу в кіно з чоловіком Христина одягла білі джинси і червоний светр, а також стильні сині кросівки. Судячи з щасливої посмішки, їй сподобався цей вечір.

"Красуня неймовірна", "красуня", "у вас, Христина, по-особливому щира і неймовірно красива посмішка", "вогонь", - написали люди в коментарях до посту Решітник.

Відзначимо, що Григорій Решетник - ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" та інших проектів. Вони з дружиною виховують трьох синів.

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