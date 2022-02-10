Як передає Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки шоу "Голос країни", в якому стала фавориткою Святослава Вакарчука.
На своїй сторінці в Instagram співачка часто спілкується зі своїми шанувальниками. На цей раз Соловій у сторіз відповіла користувачам мережі, хто входить в її топ українських артистів.
Серед них виявилися та Океан Ельзи (солістом де є Вакарчук), група Даха Браха, Один в каное, Вів'єн Морт і Онука.
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Однак, варто відзначити, що в цей топ не увійшли відомі співачки - ні Тіна Кароль, ні Ольга Полякова, ні Настя Каменських. Не дивлячись на це, співачки б'ють рекорди в чартах і потрапляють в різні номінації.
Нагадаємо, нещодавно Соловій записала пісню з відомим виконавцем-Олександром Чемеровим. Пісню назвали - "Біжи, тікай". На кадрах Чемеров не міг відвести погляду від співачки.
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