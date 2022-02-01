Кристина Соловий стала завоевывать популярность в Украине после участия в шоу "Голос країни" в 2013 году, передает Politeka.net. Тогда тренером девушки стал Святослав Вакарчук.
Сейчас Кристина Соловий становится участницей разных съемок, о которых рассказывает в Инстаграм. В новом видео звезда позировала возле зеркала, хвастаясь волнистыми волосами, и макияжем, подчеркнувшем ее красоту. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конц страницы)
Певица надела шелковое платье в горошек с сеточкой.
"Пока не скажу что и где, но было очень 🥰 ", - заинтриговала Кристина Соловий.
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Публикация быстро собрала тысячи просмотров и немного комментариев.
"Как красиво! 😍🔥", "Ну, классно делаешь", - написали пользователи Сети.
Отметим, Кристина Соловий, как и все звезды, следит за собой. В одном из интервью певица призналась, что старается в течение дня пить много воды и несколько стаканов зеленого чая генмайча.
По словам артистки, она старается завтракать, и обязательно умывается, после чего наносит дневные косметические средства для кожи.
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