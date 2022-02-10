Как передает Politeka.net, Кристина Соловий является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря шоу "Голос країни", в котором стала фавориткой Святослава Вакарчука.
На своей странице в Инстаграм певица часто общается со своими поклонниками. На этот раз Соловий в Сториз ответила пользователям сети, кто входит в её топ украинских артистов.
Среди них оказались и Океан Эльзы (солистом где является Вакарчук), группа Даха Браха, Один в каное, Вивьен Морт и Онука.
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Однако, стоит отметить, что в этот топ не вошли известные певицы - ни Тина Кароль, ни Ольга Полякова, ни Настя Каменских. Не смотря на это, певицы бьют рекорды в чартах и попадают в разные номинации.
Напомним, недавно Соловий записала песню с известным исполнителем - Александром Чемеровым. Песню назвали - "Біжи, тікай". На кадрах Чемеров не мог отвести взгляда от певицы.
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