Як передає Politeka.net, Христина Соловій прославилася завдяки проєкту "Голос країни", показавши свій дивовижний вокальний талант. Там співачка стала улюбленицею Святослава Вакарчука, яку він і продюсував після проєкту.
На своїй сторінці в Instagram Христина Соловій вирішила відповісти на кілька запитань своїх шанувальників. Спочатку вона розповіла, де працювала до того, як стала співачкою.
"Солісткою капели Трембіта. Навіть десь повинна бути трудова книжка", - відповіла Соловій.
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Також у неї запитали, хто вона за гороскопом і чи цікавиться астрологією. У відповідь на це артистка видала незвичайний факт про свою особистість.
"Козерожка я. Астрологія - це дуже романтично, а я ось люблю з мертвими поговорити, це серйозні науки", - відповіла співачка.
Соловій додала, що вона більше інтроверт, ніж екстраверт. Однак, у неї бувають напади екстраверсії.
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