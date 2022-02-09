Популярная украинская певица Кристина Соловий, которая является фавориткой Святослава Вакарчука, поделилась фактами о себе.

Как передает Politeka.net, Кристина Соловий прославилась благодаря проекту "Голос країни", показав свой изумительный вокальный талант. Там певица стала любимицей Святослава Вакарчука, которую он и продюсировал после проекта.

На своей странице в Инстаграм Кристина Соловий решила ответить на несколько вопросов своих поклонников. Сначала она рассказала, где работала до того, как стала певицей.

"Солисткой капеллы Трембита. Даже где-то должна быть трудовая книжка", — ответила Соловий.

Также у неё спросили, кто она по гороскопу и интересуется ли астрологией. В ответ на это артистка выдала необычный факт про свою личность.

"Козерожка я. Астрология - это очень романтично, а я вот люблю с мертвыми поговорить, это серьезные науки", — ответила певица.

Соловий добавила, что она больше интроверт, чем экстраверт. Однако, у неё бывают приступы экстраверсии.

Ранее сообщалось, любимица Вакарчука Соловий засветилась с другим известным певцом: "Не может отвести взгляда"

Politeka рассказывала, "Приятно смотреть": любимица Вакарчука Соловий понежилась в водичке на Шри-Ланке, фото райского отдыха

Также, "Позорище": Святослав Вакарчук дал наставление участникам "Голосу країни", оценили не все