Как передает Politeka.net, Кристина Соловий прославилась благодаря проекту "Голос країни", показав свой изумительный вокальный талант. Там певица стала любимицей Святослава Вакарчука, которую он и продюсировал после проекта.
На своей странице в Инстаграм Кристина Соловий решила ответить на несколько вопросов своих поклонников. Сначала она рассказала, где работала до того, как стала певицей.
"Солисткой капеллы Трембита. Даже где-то должна быть трудовая книжка", — ответила Соловий.
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Также у неё спросили, кто она по гороскопу и интересуется ли астрологией. В ответ на это артистка выдала необычный факт про свою личность.
"Козерожка я. Астрология - это очень романтично, а я вот люблю с мертвыми поговорить, это серьезные науки", — ответила певица.
Соловий добавила, что она больше интроверт, чем экстраверт. Однако, у неё бывают приступы экстраверсии.
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