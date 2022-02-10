Ілона Гвоздьова вирішила показати фігуру в купальнику і захопилася тим, що поступово повертає себе в потрібну форму.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова раніше не один рік під ряд була тренером для відомих артистів, які брали участь у танцювальному проекті "Танці з зірками". В одному з сезонів їй також вдалося перемогти, що значно затвердило її самооцінку.

Після народження другої дитини Гвоздьова вирішила більше часу приділяти родині і новим проектам. Однак не забуває при цьому хореограф і про себе, адже дуже хоче повернути колишню форму і багато тренується, щоб отримати таке ж підтягнуте тіло.

У чорному купальнику без яскравих принтів вона показала промальовується рельєф:

"Чи то дзеркала чарівні, чи то я починаю бачити рельєф на своєму тілі!» - поділилася думками Гвоздьова під кадрами.

На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова також показала, чим налякала її дочка Рія. Дівчинка підійшла до мами і вивернула собі палець на камеру, сказавши, що тренувала цю здатність довгий час.

"Підходить значить дитина і каже:"Мам, йди подивися, що я навчилася робити". Доця, покажи, що ти навчилася робити", - попросила дочка Гвоздьова.

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