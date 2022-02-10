Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева ранее не один год под ряд была тренером для известных артистов, участвоваших в танцевальном проекте "Танці з зірками". В одном из сезонов ей также удалось победить, что значительно утвердило ее самооценку.
После рождения второго ребенка Гвоздева решила больше времени уделять семье и новым проектам. Однако не забывает при этом хореограф и о себе, ведь очень хочет вернуть былую форму и много тренируется, чтобы получить такое же подтянутое тело.
В черном купальнике без ярких принтов она показала прорисовывающийся рельеф:
«То ли зеркала волшебные, то ли я начинаю видеть рельеф на своем теле!» - поделилась мыслями Гвоздева под кадрами.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло
Новый "Холостяк" Топольский после окончания съемок сделал чувственное признание: "Я ими дорожу..."
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
На своей странице в Инстаграм Гвоздева также показала, чем напугала её дочь Рия. Девочка подошла к маме и вывернула себе палец на камеру, сказав, что тренировала эту способность долгое время.
"Подходит значит ребенок и говорит: "Мам, иди посмотри, что я научилась делать". Доця, покажи, что ты научилась делать", — попросила дочь Гвоздева.
Ранее сообщалось, Илона Гвоздева объяснила свой побег из дома: "После 13 лет совместной жизни..."
Politeka рассказывала, Гвоздева из "Танців з зірками" неожиданно эмоционально обратилась к мужу: "Так выглядит человек, который..."
Также, Гвоздева из "Танців з зірками" сделала пародию на Павла Волю, насмешив украинцев: "Просто до слез"