Илона Гвоздева решила показать фигуру в купальнике и восхитилась тем, что постепенно возвращает себя в нужную форму.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева ранее не один год под ряд была тренером для известных артистов, участвоваших в танцевальном проекте "Танці з зірками". В одном из сезонов ей также удалось победить, что значительно утвердило ее самооценку.

После рождения второго ребенка Гвоздева решила больше времени уделять семье и новым проектам. Однако не забывает при этом хореограф и о себе, ведь очень хочет вернуть былую форму и много тренируется, чтобы получить такое же подтянутое тело.

В черном купальнике без ярких принтов она показала прорисовывающийся рельеф:

«То ли зеркала волшебные, то ли я начинаю видеть рельеф на своем теле!» - поделилась мыслями Гвоздева под кадрами.

На своей странице в Инстаграм Гвоздева также показала, чем напугала её дочь Рия. Девочка подошла к маме и вывернула себе палец на камеру, сказав, что тренировала эту способность долгое время.

"Подходит значит ребенок и говорит: "Мам, иди посмотри, что я научилась делать". Доця, покажи, что ты научилась делать", — попросила дочь Гвоздева.

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