Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і зірка "Нового каналу" Леся Нікітюк, яка свого часу була ведучою тревел-шоу "Орел і Решка", поділилася в Instagram-сторіс кадрами зі свого відпочинку в Таїланді, а також похвалилася модною обновкою.
Так, Леся виклала кадри з готельного номера, на яких з'явилася у вузькому золотистому купальнику, який красиво підкреслив її апетитні форми. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж з блискітками. У ролику телезірка хвалиться ниткою чорних перлів від її власного бренду, який Дівчата можуть придбати і собі.
"Вечір в хату вам, Таїландський. Ви що думали, у мене тільки німі сторіс будуть? Ви що, може подумали, що я пішла на ретрит? А ні, навіть ретрит мене не закриє", - каже Нікітюк у відео. Також вона почала розхвалювати свою розкішну прикрасу з чорних перлів.
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Нагадаємо, Леся Нікітюк у вузькому купальнику вразила формами на курорті: "Наше хмельницьке золото, вищої проби".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк похвалилася "найкращим чоловіком" і показала фото: "Класно виглядайте".
Також Politeka писала, що Нікітюк в ультракороткому вбранні на свій лад повторила культову сцену з "Основного інстинкту": "Поки виступала Каменських".