Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и звезда "Нового канала" Леся Никитюк, которая в свое время была ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", поделилась в Instagram-сторис кадрами со своего отдыха в Таиланде, а также похвасталась модной обновкой.

Так, Леся выложила кадры из отельного номера, на которых появилась в узком золотистом купальнике, который красиво подчеркнул ее аппетитные формы. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж с блестками. В ролике телезвезда хвастается ниткой черного жемчуга от ее собственного бренда, который девушки могут приобрести и себе.

"Вечер в хату вам, таиландский. Вы что думали, у меня только немые сторис будут? Вы что, может подумали, что я пошла на ретрит? А нет, даже ретрит меня не закроет", - говорит Никитюк в видео. Также она начала расхваливать свое роскошное украшение из черного жемчуга.

Напомним, Леся Никитюк в узком купальнике впечатлила формами на курорте: "Наше хмельницкое золото, высшей пробы".

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась "самым лучшим мужчиной" и показала фото: "Классно смотритесь".

Также Politeka писала, что Никитюк в ультракоротком наряде на свой лад повторила культовую сцену из "Основного инстинкта": "Пока выступала Каменских".