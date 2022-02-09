Так, 33-річна Гвоздьова опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька відео з розповіддю про те, чим вона планує зайнятися найближчим часом, після того, як почула від лікарів, що у неї дійсно є проблеми зі здоров'ям. У машині Гвоздьова записала кілька сторіс з роздумами.

Зовсім недавно хореограф розповіла, що після її захворювання, стресів, постійної роботи і багато чого іншого вона захотіла обстежитися, тому поїхала в клініку, щоб здати аналізи. Однак результат її просто вразив і вона не очікувала почути, що у неї стільки проблем.

Танцівниця зізналася, що під час хвороби у неї сильно крутило суглоби. Зараз вона вирішує повністю відновитися.

"Вчорашнє обстеження перевернуло мою свідомість, немов пробудило від сплячки. Зараз їду на класний масаж, будемо працювати над проблемами шкіри, проблемними зонами. Особисто моя проблемна зона - це живіт. Тому що після появи двох дітей, яка б класна і спортивна я не була, зайва шкіра нікуди не дівається!» - висловилася Гвоздьова.

Пройшовши складну підготовку перед обстеженням, Гвоздьова все ж зробила це, і тепер чекає остаточних результатів.

"Пройшла обстеження, чекаю розшифровку остаточних результатів. Почуте шокувало мене. Поки можу сказати, що 10-річний досвід роботи на ТБ-проектах, важка праця щоденний, народження і годування дітей, нерви, стреси, ковід не пройшли повз і все залишило свій відбиток на моєму організмі і здоров'я", - повідомила екс-хореограф "Танців з зірками".

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