Так, 33-летняя Гвоздева опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько видео с рассказом о том, чем она планирует заняться в ближайшее время, после того, как услышала от врачей, что у нее действительно есть проблемы со здоровьем. В машине Гвоздева записала несколько Сторис с размышлениями.

Совсем недавно хореограф рассказала, что после ее заболевания, стрессов, постоянной работы и многого другого она захотела обследоваться, поэтому поехала в клинику, чтобы сдать анализы. Однако результат ее просто поразил и она не ожидала услышать, что у нее столько проблем.

Танцовщица призналась, что во время болезни у нее сильно крутило суставы. Сейчас она решает полностью восстановиться.

«Вчерашнее обследование перевернуло мое сознание, словно пробудило от спячки. Сейчас еду на классный массаж, будем работать над проблемами кожи, проблемными зонами. Лично моя проблемная зона – это живот. Поэтому что после появления двух детей, какая бы классная и спортивная я ни была, лишняя кожа никуда не девается!» - высказалась Гвоздева.

Пройдя сложную подготовку перед обследованием, Гвоздева все же сделала это, и теперь ждет окончательных результатов.

"Прошла обследование, жду расшифровку окончательных результатов. Услышанное шокировало меня. Пока могу сказать, что 10-летний опыт работы на ТВ-проектах, тяжелый труд ежедневный, рождение и кормление детей, нервы, стрессы, ковид не прошли мимо и все оставило свой отпечаток на моем организме и здоровье", - сообщила экс-хореограф "Танців з зірками".

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