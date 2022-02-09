Як передає Politeka.net, Роман Свечкоренко був одним з фіналістів у другому сезоні шоу"Холостячка". Чоловік запам'ятався всім тим, що пішов з шоу через те, що був у процесі розлучення на момент зйомок. І повернувся в самому фіналі, коли цей момент з колишньою дружиною був вирішений.

На пост-шоу чоловік не з'явився, причому розповів, що у нього були більш важливі справи. А нещодавно Свечкоренко нарешті вирішив розповісти, що він вже перебуває у відносинах з молодою дівчиною, особистість якої не хотів розкривати до останнього.

Цього разу романтична фотосесія на засніжених вулицях справляла враження, що дівчата з дівчиною Валерією не стримували емоцій.

"Буде складно вибрати кращу, але спробуйте. 1,2,3,4,5,6?🏀» - писати Роман.

У мережі відповіли:

"Ізі, титульна); якби на останній фотці ти б сидів так на Лері, то я б зміг вибрати, а так мені не подобається Паджеро-перефоткайте!; 1🔥 навіть немає сумніву....; які ви💔; які ви😍; такі класні😍 🔥; красиві😍 🔥 🔥; не важко, 1 і 4; а де 6?)); 1 і 2, однозначно👅 🤍; так Чий светр все ж, признавайтеся!?😂 ; Однозначно 1; Такі красиві💔».

Раньше Свечкоренко опублікував нові сторіз. На кадрах екс-учасник "Холостячки" тримає на руках свою обраницю Леру.

"Лерка сьогодні залишиться в готелі, погано себе почуває", - розповів Свечкоренко.

Відразу після цього, Романа Свечкоренко розкритикували через те, як він назвав свою дівчину. Екс-учасник "Холостячки" вирішив не мовчати.

"В даному випадку важливо, щоб їй не різало, а не вам. Я її називаю різними приємними словами, на регулярній основі", - відповів Свечкоренко.

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