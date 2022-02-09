Как передает Politeka.net, Роман Свечкоренко был одним из финалистов во втором сезоне шоу "Холостячка". Мужчина запомнился всем тем, что ушел с шоу из-за того, что был в процессе развода на момент съемок. И вернулся в самом финале, когда этот момент с бывшей женой был решен.

На пост-шоу мужчина не появился, причем рассказал, что у него были более важные дела. А недавно Свечкоренко наконец-то решил рассказать, что он уже состоит в отношениях с молодой девушкой, личность которой не хотел раскрывать до последнего.

В этот раз романтичная фотосессия на заснеженных улицах произевала впечатление, Свечкоренко с девушкой Валерией не сдерживали эмоций.

«Будет сложно выбрать лучшую, но попробуйте. 1,2,3,4,5,6?🏀» - пишет Роман.

В сети ответили:

«Изи, титульная); Если бы на последней фотке ты бы сидел так на Лере, то я бы смог выбрать, а так мне не нравится Паджеро- перефоткайте!; 1🔥 даже нет сомнения....; какие вы💔; какие вы😍; Такие классные 😍🔥; Красивые😍🔥🔥; Не важко , 1 і 4; А где 6?)); 1 и 2, однозначно 👅🤍; Так чей свитер все же, признавайтесь!?😂; Однозначно 1; Такие красивые💔».

Ранее Свечкоренко опубликовал новые Сториз. На кадрах экс-участник "Холостячки" держит на руках свою избранницу Леру.

"Лерка сегодня останется в отеле, плохо себя чувствует", — рассказал Свечкоренко.

Сразу после этого, Романа Свечкоренко раскритиковали из-за того, как он назвал свою девушку. Экс-участник "Холостячки" решил не молчать.

"В данном случае важно, чтобы ей не резало, а не вам. Я её называю разными приятными словами, на регулярной основе", — ответил Свечкоренко.

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