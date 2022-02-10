Телеведуча Леся Нікітюк, яка зараз перебуває на відпочинку в Таїланді, показала, як насолоджується відпочинком.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Зараз знаменитість відпочиває в Таїланді, звідки поділилася новим фото в Instagram, похвалившись фігурою в купальнику.

"Боже, а що це блищить на Пхукеті? Це я! Я-золото", - написала Леся.

Фанати, включаючи Віру Кекелію, Олександра Пономарьова, Ірини Монатік, Катерини Кухар, Джамали, Мішель Андраде, Ольги Цибульської, Позитив, Дзідзьо, Юрія Горбунова і переможця "Холостячки" Андрія Задворного, поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже скромна Леся Іванівна", "що це за модель така, просто гармата, ракета"," яке красиве сонечко", " які шикарні ноги!;) ", "Яка фігура", "Золотий Лесюн", " який готель, прийду в гості. Леся Ви супер","Не вистачає мужика з пивом на задньому фоні".

Нагадаємо, Леся Нікітюк хвацько підколола Притулу, що посивіла, шоумен не змовчав

А ще Politeka писала, що Нікітюк у крихітному вбранні на свій лад повторила культову сцену з "Основного інстинкту"

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк публічно взяла в облогу відому блогериню через злиті в Мережу повідомлення