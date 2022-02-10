Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Зараз знаменитість відпочиває в Таїланді, звідки поділилася новим фото в Instagram, похвалившись фігурою в купальнику.
"Боже, а що це блищить на Пхукеті? Це я! Я-золото", - написала Леся.
Фанати, включаючи Віру Кекелію, Олександра Пономарьова, Ірини Монатік, Катерини Кухар, Джамали, Мішель Андраде, Ольги Цибульської, Позитив, Дзідзьо, Юрія Горбунова і переможця "Холостячки" Андрія Задворного, поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже скромна Леся Іванівна", "що це за модель така, просто гармата, ракета"," яке красиве сонечко", " які шикарні ноги!;) ", "Яка фігура", "Золотий Лесюн", " який готель, прийду в гості. Леся Ви супер","Не вистачає мужика з пивом на задньому фоні".
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Також Politeka повідомляла, що Нікітюк публічно взяла в облогу відому блогериню через злиті в Мережу повідомлення