Телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас находится на отдыхе в Таиланде, показала, как наслаждается отдыхом.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей и звездой "Нового канала". Сейчас знаменитость отдыхает в Таиланде, откуда поделилась новым фото в Инстаграм, похваставшись фигурой в купальнике.

"Боже, а что это блестит на Пхукете? Это я! Я – золото", - написала Леся.

Фанаты, включая Веру Кекелию, Александра Пономарева, Ирины Монатик, Екатерины Кухар, Джамалы, Мишель Андраде, Ольги Цибульской, Позитив,Дзидзьо, Юрия Горбунова и победителя "Холостячки" Андрея Задворного, поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень скромная Леся Ивановна", "что это за модель такая, просто пушка, ракета", "Какое красивое солнышко", "Какие шикарные ноги!;)", "Какая фигура", "Золотой Лесюн", "Какой отель, прийду в гости. Леся Вы супер", "Не хватает мужика с пивом на заднем фоне".

Напомним, Леся Никитюк лихо подколола поседевшего Притулу, шоумен не смолчал

А еще Politeka писала, что Никитюк в крошечном наряде на свой лад повторила культовую сцену из "Основного инстинкта"

Также Politeka сообщала, что Никитюк публично осадила известную блогерыню из-за слитых в Сеть сообщений