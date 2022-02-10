Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос - колишня солістка групи ВІА Гра, яка в 2020 перемогла на проекті "Танці з зірками". Зараз співачка активно веде блог в Instagram, де ділиться багатьом цікавим. В цей раз Санта вирішила поговорити з фанатами, вирішивши відповісти на їхні запитання.

"Ви дивилися Tinder Swindler? Що ви думаєте?",- запитав один з фанатів.

"Багато питань за цей документальний фільм. Вчора подивилася. Я думаю, що завжди десь будуть такі му**ки, у яких відсутня геть почуття емпатії і людяності, які хочуть жити красиво за рахунок слабких і невпевнених в собі жінок. Впевнена, попереду його нічого хорошого не чекає. Для мене дивно було те що він відсидів всього 5! місяців, а дівчата досі повертають борги, коли цей вже на волі і знову виставляє дорогі машини і поїздки", - написала у відповіді Санта.

"Дівчата, траплялися на шляху розводять?",- запитала у фанаток зірка.

Варто відзначити, що" Tinder Swindler " (Аферист з Tinder) - це документальний фільм про афериста, який обманював дівчат в соцмережі для знайомств, виманюючи у них гроші.

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