Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - бывшая солистка группы ВИА Гра, которая в 2020 победила на проекте "Танці з зірками". Сейчас певица активно ведет блог в Инстаграм, где делится многим интересным. В этот раз Санта решила поговорить с фанатами, решив ответить на их вопросы.

"Вы смотрели Tinder Swindler? Что вы думаете?", - спросил один из фанатов.

"Много вопросов за этот документальный фильм. Вчера посмотрела. Я думаю, что всегда где-то будут такие му**ки, у которых отсутствует напрочь чувство эмпатии и человечности, которые хотят жить красиво за счет слабых и неуверенных в себе женщин. Уверена, впереди его ничего хорошего не ждет. Для меня удивительно было то что он отсидел всего 5! месяцев, а девушки до сих пор возвращают долги, когда этот уже на воле и снова выставляет дорогие машины и поездки", - написала в ответе Санта.

"Девушки, попадались на пути разводящие?", - спросила у фанаток звезда.

Стоит отметить, что "Tinder Swindler" (Аферист из Tinder) - это документальный фильм об аферисте, который обманывал девушек в соцсети для знакомств, выманивая у них деньги.

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