Як передає Politeka.net, Настя Каменських часто влаштовує різні фотосесії для залучення уваги. Також Каменських викладає в Instagram і Тік-струм безліч роликів, які не несуть ніякого смислового навантаження.

У них Каменських просто дурить, показує нові вбрання і танцює під популярну музику. Причому далеко не завжди на подібний контент в мережі реагують позитивно. Як правило, в останні дні зірку почали висміювати за одноманітність.

"Новий день як нове життя ☀ ️" - пише Каменських.

У мережі відповідають:

"Де можна знайти цей трек?; Чим укладати такі кучері?❤️Музичка вогонь 🔥; обожнюю тебе солодка 🔥❤️; Супер!! Настя, ви класна!і макіяж вогонь;); ще не набридло танці влаштовувати? Нудно; і знову одне і те ж; О, одягнена; Ну що ж за жінка, Настенька; і все це типу здерся з інших артистів, як списане твір в школі; Настя-чому смуток в очах?; Вам би я порадив в цирк піти це ваше покликання бути клоуном. Пародист».

Також своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото з відпочинку. Як відомо, Каменських відпочивала в Мексиці з Потапом і своєю подругою Ганною Андрійчук.

"Відпустка давним давно закінчилася, а ось фотки з нього ще немає", - поділилася Настя Каменських.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією:" Фото, то що треба в нашу дощову погоду"," красуня", "Настя красоточка❤️❤️❤️і Краса, і фігура, і талант, чудовий голос",

Раніше повідомлялося, Потап з Каменських засвітився в компанії давнього друга, у якого повів дружину: "Ось це компашка"

Politeka розповідала, Каменських без косметики і модного одягу збентежила домашніми розвагами: "змучила вже собачку"

Також, Олег Винник став ведучим престижної премії, засвітившись з Поплавським, Каменських та іншими: перші кадри