Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Майстер Шеф. Битва сезонів" в Instagram опублікували фрагмент нового випуску шоу, в якому, як видно, пристрасті тільки розпалюються. Так, одного з приватників Віктора інші переможці попередніх сезонів неабияк почали пригнічувати, проте він, судячи з усього, приготував їм помсту.
У ролику показали, як учасник Віктор намагається прилаштуватися і допомогти іншим учасникам, але вони його весь час відганяють.
"Я сказала, не заважай! Я сказала, йди звідси!",- кричить на хлопця одна з кухарів.
"Вітя, а давай не зараз, будь ласка", - звертається до нього ще один учасник.
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Ще деякі називають його дивним і божевільним. А в коментарях почали обговорювати, навіщо хлопця взагалі взяли на проект.
Тим часом голос за кадром говорить, що Вітя готує помсту переможцям попередніх сезонів, яких зібрали в цьому сезоні. "Якою буде його помста?",- інтригує глядачів закадровий голос.
Нагадаємо, Переможець "Майстер Шеф", який покинув Україну, в деталях показав своє нове житло: "Американська мрія".
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво жорстко нагадав учасникам "Майстер Шеф. Битва сезонів", куди вони потрапили: "Страву я не приймаю".
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф. Битва сезонів" покинув ще один учасник, глядачі відреагували: "Не такий вже й професіонал".