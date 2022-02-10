На проекті "Майстер Шеф. Битва сезонів" пристрасті так і киплять, глядачів заінтригували помстою одного з учасників.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці програми "Майстер Шеф. Битва сезонів" в Instagram опублікували фрагмент нового випуску шоу, в якому, як видно, пристрасті тільки розпалюються. Так, одного з приватників Віктора інші переможці попередніх сезонів неабияк почали пригнічувати, проте він, судячи з усього, приготував їм помсту.

У ролику показали, як учасник Віктор намагається прилаштуватися і допомогти іншим учасникам, але вони його весь час відганяють.

"Я сказала, не заважай! Я сказала, йди звідси!",- кричить на хлопця одна з кухарів.

"Вітя, а давай не зараз, будь ласка", - звертається до нього ще один учасник.

Ще деякі називають його дивним і божевільним. А в коментарях почали обговорювати, навіщо хлопця взагалі взяли на проект.

Тим часом голос за кадром говорить, що Вітя готує помсту переможцям попередніх сезонів, яких зібрали в цьому сезоні. "Якою буде його помста?",- інтригує глядачів закадровий голос.

Нагадаємо, Переможець "Майстер Шеф", який покинув Україну, в деталях показав своє нове житло: "Американська мрія".

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво жорстко нагадав учасникам "Майстер Шеф. Битва сезонів", куди вони потрапили: "Страву я не приймаю".

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф. Битва сезонів" покинув ще один учасник, глядачі відреагували: "Не такий вже й професіонал".