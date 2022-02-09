Як повідомляє Politeka.net, ведучий заінтригував українців новим постом у своєму Instagram. Зараз Комаров зі своєю командою знімає нові епізоди "Світу навиворіт" в Колумбії. Поки ведучий не встиг поділитися з глядачами своїми враженнями від цієї країни, проте вирішив поділитися знятим в поїздці фото.

Знімок був зроблений в сірий Туманний день. Комаров зняв двох людей на тлі затягнутого легким серпанком мальовничого озера. Вдалині можна було розрізнити силует височин.

Через похмуру атмосферу і бляклих квітів знімок вийшов дуже атмосферним.

"Кадр з нового сезону. Колумбія. Зняв вчора", - похвалився Комаров, поцікавившись в українців, що вони хочуть дізнатися про цю країну.

Люди тут же почали коментувати.

"Все і багато! Чекаю", "приголомшливий кадр", "цікаво все", "чекаємо із задоволенням. Ви найкращий ведучий всіх часів", "обожнюю вашу передачу, дуже цікаво!!! Спасибі велике за вашу працю!", "Як там зі злочинністю", "Дмитро що нам писати якщо ти бачиш те що не бачать багато або більшість", "є вельми небезпечна пропозиція. Наркокартелі, погляд зсередини!", "Про наркоділків, природно!",- пишуть люди.

Варто відзначити, що столиця Колумбії, місто Богота, звідки поділився постом Комаров, довгий час значився в рейтингах одного з найнебезпечніших міст світу для туристів. Одну з головних небезпек в країні являє собою місцева мафія.

Нагадаємо, Комаров зі "Світ навиворіт" після довгого мовчання вийшов на зв'язок і розповів, що сталося.

Як повідомляла Politeka, повернення "Світ навиворіт" на ТБ, де пропадав Комаров і коли прем'єра.

Також Politeka писала, що Комаров зі "Світ навиворіт" здивував кадрами з Колумбії, без зброї не обійшлося.