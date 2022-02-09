Як пише Politeka.net, фінал Нацвідбору на Євробачення пройде вже цієї суботи-12 лютого. На ньому за право представляти Україну на "Євробаченні 2022" змагатимуться Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana і Wellboy. На сторінці "Євробачення" в Instagram з'явився фрагмент пісні Michael Soul, яка називається"Demons".
"Michael Soul битиметься в Національному відборі-2022 з треком "Demons" , - було написано в публікації:
Фанати відразу поставили тисячі лайків і написали коментарі:
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
Весняна погода зігріє українців, зима несподівано відступить: деталі нового прогнозу
Пішов з життя легендарний музикант, сім'я розбита горем: "Пам'ять про нього буде жити вічно"
Суддя " Майстер Шеф "Мартиновська в одній білизні похвалилася ідеальними формами: "Я нудьгувала..."
Суддя "Майстер Шеф" Ярославський оплакує свою втрату: "Як тепер знайти схожу?"
"Дуже сильно, стильно, потужно і гідно представляти Україну на Євробаченні", "під цю пісню можна таку постановку офігенну зробити. Зі світлом можна зробити нереальні речі", "Краща заявка в цьому Нацвідборі, під цей трек можна зробити шикарну постановку".
Нагадавши, Джамала з новою зачіскою і в блискучому міні приготувала фанатам сюрприз
А ще Politeka повідомляла, що Джамала, яка потрапила в журі Нацвідбору на Євробачення-2022, заінтригувала заявою
Також Politeka писала, що Єфросиніна, ставши ведучою Нацвідбору на "Євробачення-2022", похвалилася фігурою в розкішних сукнях