Артист Michael Soul презентував свою пісню" Demons " для Нацвідбору на Євробачення від України, вразивши слухачів.

Як пише Politeka.net, фінал Нацвідбору на Євробачення пройде вже цієї суботи-12 лютого. На ньому за право представляти Україну на "Євробаченні 2022" змагатимуться Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana і Wellboy. На сторінці "Євробачення" в Instagram з'явився фрагмент пісні Michael Soul, яка називається"Demons".

"Michael Soul битиметься в Національному відборі-2022 з треком "Demons" , - було написано в публікації:

Фанати відразу поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже сильно, стильно, потужно і гідно представляти Україну на Євробаченні", "під цю пісню можна таку постановку офігенну зробити. Зі світлом можна зробити нереальні речі", "Краща заявка в цьому Нацвідборі, під цей трек можна зробити шикарну постановку".

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