Відомий український артист Віктор Павлік заговорив про своїх ранніх дітей і потрапив під роздачу через висловлювання.

Як передає Politeka.net, легендарний український артист Віктор Павлик вже більше ніж 5 років у відносинах зі своєю молодою дружиною-Катериною Репяховою. Нещодавно у них народився син-Михайло. У програмі "ЖВЛ" артист заговорив про свою сім'ю (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"На моїх очах росте моє продовження роду, як кажуть", - сказав Віктор Павлик.

Як відомо, сам Віктор Павлик заявляє, що не приділяв належної уваги своїм старшим дітям. Всього їх у нього було 4-Олександр, Павло, Христина та ось Михайло. Однак, син Павло помер від саркоми.

"Мене вдома весь час не було, я на гастролях був. Мене сім'я тодішня не бачила. Що я Сашу не виховував майже, що Христину", - розповів Віктор Павлик.

Також, артист заявляє, що це батьківство не можна порівнювати з іншими тому що воно усвідомлене і виважене.

У коментарях під публікацією користувачі Мережі засудили артиста за його висловлювання: "Не можна так говорити, що тільки це його батьківство свідомо і виважено. А попередні діти, як? Чи не заплановані та не бажані?", "Найголовніше продовження роду"!!! А інші діти? Навіть хочеться, щоб Репешок зробила йому каку", "Непорядний і все!".

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