27-летняя Репяхова, которая вдвое младше своего мужа, опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых поделилась планами на 14 февраля, передает Рoliteka.net.

По словам жены Павлика, она провела выходные за подготовкой к празднику. Так, День Святого Валентина Катя и Виктор проведут в кинотеатре и ресторане.

"Вы не поверите, я уже купила билеты в кино с мужем на 14 февраля, забронировала столик в ресторане - в общем подошла ответственно, жду 14 февраля", - сообщила Репяхова.

Кроме того, девушка дала украинкам совет насчет подарков.

"И тут как раз очень вовремя подписчица меня спрашивает, Катя, что подарить на 14 февраля... У меня много есть идей, но одна идея номер один".

Итак, Катина "просто мега идея" - это парный костюм.

На следующих кадрах они с Павликом появились в черных худи и штанах с оригинальными подписями. Девушка уверила, что костюмы очень крепкие и долго проживут: "Постираны были десятки раз, и как новые".

Ранее мы сообщали, Репяхова после конфликта с бывшей Павлика Лорой Созаевой и ссоры с мужем, в результате которой готовилась уже чуть ли не к разводу, неожиданно вспомнила о свадьбе, которой у них с мужем так и не было (они просто расписались в ЗАГСе полтора года назад, но вот само праздество переносилось несколько раз). Катя вытащила на свет свои свадебные платья, однако, после рождения ребенка, они оказались ей малы.

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