Як передає Politeka.net, Микита Добринін є відомим радіоведучим і блогером на платформі Instagram. Також він прославився як "Холостяк", який одружився на переможниці проєкту - Даші Квітковій.
На своїй сторінці в Instagram Добринін поділився новими сторіз. Як відомо, довгий час сім'я Добриніна відпочивала на Сейшельських островах, де він заріс. По приїзду він навідався в барбершоп, де показав, як йому роблять уходовие процедури.
"Хочете покажу, як виглядають чоловічі процедури? Дайте вогнів", - запитав "Холостяк".
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"Це роблять, щоб мої вуха не були схожі на вуха рисі", - видав Микита Добринін.
Також, блогер похвалився новою акуратною стрижкою, яка підкреслює його риси обличчя.
Нагадаємо, під час відпочинку Микита Добринін виглядав досить зарослим.
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