Популярний блогер і головний герой дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" Микита Добринін показав, як змінився після Перукарні.

Як передає Politeka.net, Микита Добринін є відомим радіоведучим і блогером на платформі Instagram. Також він прославився як "Холостяк", який одружився на переможниці проєкту - Даші Квітковій.

На своїй сторінці в Instagram Добринін поділився новими сторіз. Як відомо, довгий час сім'я Добриніна відпочивала на Сейшельських островах, де він заріс. По приїзду він навідався в барбершоп, де показав, як йому роблять уходовие процедури.

"Хочете покажу, як виглядають чоловічі процедури? Дайте вогнів", - запитав "Холостяк".

"Це роблять, щоб мої вуха не були схожі на вуха рисі", - видав Микита Добринін.

Також, блогер похвалився новою акуратною стрижкою, яка підкреслює його риси обличчя.

Нагадаємо, під час відпочинку Микита Добринін виглядав досить зарослим.

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