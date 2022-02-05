Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - успешный украинский бизнесмен, который был несколько лет назад главным героем "Холостяка". Звезда на проекте выбрал победительницей Дашу Квиткову, на которой в итоге женился и у пары недавно появился сын, которого назвали Левом. Не забывает Никита и об Инстаграм, где в этот раз показал, как отдыхает с малышом на Сейшельских островах.
На кадрах Никита с сыном сидели в песке. Добрынин наклонился над малышом, пока он что-то высматривал.
"Наш open air kids club", - написал Никита.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень классная семейная атмосфера", "Красивые", "Милота", "Милота какая", "Вы красивый папа", "Хороший отец", "Вы очень милые", "Папуля и сынуля", "Чтобы все детки имели таких заботливых пап как вы))))", "Как бы руки облизать".
Напомним, "Холостяк" Добрынин показал фото с островов и поделился мыслями о внешности и красоте
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