"Холостяк" Никита Добрынин, который сейчас с женой Дашей Квитковой и полугодовалым сыном отдыхает на Сейшелах, показал, как наслаждается отдыхом.

Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - успешный украинский бизнесмен, который был несколько лет назад главным героем "Холостяка". Звезда на проекте выбрал победительницей Дашу Квиткову, на которой в итоге женился и у пары недавно появился сын, которого назвали Левом. Не забывает Никита и об Инстаграм, где в этот раз показал, как отдыхает с малышом на Сейшельских островах.

На кадрах Никита с сыном сидели в песке. Добрынин наклонился над малышом, пока он что-то высматривал.

"Наш open air kids club", - написал Никита.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень классная семейная атмосфера", "Красивые", "Милота", "Милота какая", "Вы красивый папа", "Хороший отец", "Вы очень милые", "Папуля и сынуля", "Чтобы все детки имели таких заботливых пап как вы))))", "Как бы руки облизать".

Напомним, "Холостяк" Добрынин показал фото с островов и поделился мыслями о внешности и красоте

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Добрынина Квиткова после волны критики поразила откровением

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина показала, как на самом деле выглядит ее фигура после родов



