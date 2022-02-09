Популярный блогер и главный герой девятого сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин показал, как изменился после парикмахерской.

Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является известным радиоведущим и блогером на платформе Инстаграм. Также он прославился как "Холостяк", который женился на победительнице проекта - Даше Квитковой.

На своей странице в Инстаграм Добрынин поделился новыми Сториз. Как известно, долгое время семья Добрынина отдыхала на Сейшельских островах, где он зарос. По приезду он наведался в барбершоп, где показал, как ему делают уходовые процедуры.

"Хотите покажу, как выглядят мужские процедуры? Дайте огней", — спросил "Холостяк".

"Это делают, чтобы мои уши не были похожи на уши рыси", — выдал Никита Добрынин.

Также, блогер похвастался новой аккуратной стрижкой, которая подчеркивает его черты лица.

Напомним, во время отдыха Никита Добрынин выглядел достаточно заросшим.

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