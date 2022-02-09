Как передает Politeka.net, Никита Добрынин является известным радиоведущим и блогером на платформе Инстаграм. Также он прославился как "Холостяк", который женился на победительнице проекта - Даше Квитковой.
На своей странице в Инстаграм Добрынин поделился новыми Сториз. Как известно, долгое время семья Добрынина отдыхала на Сейшельских островах, где он зарос. По приезду он наведался в барбершоп, где показал, как ему делают уходовые процедуры.
"Хотите покажу, как выглядят мужские процедуры? Дайте огней", — спросил "Холостяк".
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Шоптенко из "Танців з зірками" срочно пришлось покинуть Украину: что произошло
Остановилось сердце иконы кино XX века: "Была женщиной необыкновенной красоты"
Беда на глубоком пруду: мальчик на глазах у сестры ушел под воду, девочка не растерялась
Весенняя погода согреет украинцев, зима неожиданно отступит: детали нового прогноза
"Это делают, чтобы мои уши не были похожи на уши рыси", — выдал Никита Добрынин.
Также, блогер похвастался новой аккуратной стрижкой, которая подчеркивает его черты лица.
Напомним, во время отдыха Никита Добрынин выглядел достаточно заросшим.
Ранее сообщалось, "Как бы руки облизать": "холостяк" Добрынин хвастнул перед украинцами, как отдыхает на Сейшелах
Politeka рассказывала, растрепанная жена "Холостяка" Добрынина удивила видом на роскошном отдыхе: "Что-то невероятное происходит"
Также, "Холостяк" Добрынин показал фото с островов и поделился мыслями о внешности и красоте: "Люди делятся на два типа"