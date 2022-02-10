Відомий український співак Віталій Козловський, який важко переживав смерть батька у серпні минулого року, у програмі "ЖВЛ" розповів про трагедію.

Як повідомляє Politeka.net, популярний 36-річний український співак Віталій Козловський поспілкувався з журналістами телепрограми "ЖВЛ", яким розповів про особисте. Так, Козловський розповів, як переживає смерть батька, який помер 15 серпня 2021 у 74 роки.

За словами співака, він вважав свого батька Віталія Сергійовича найкращим другим і дуже за ним сумує. Козловський каже, що батько ніколи не жалівся на здоров'я і завжди приховував свій стан.

"Це стало основною причиною того, чому він сьогодні вже не живий", - розповів співак.

Козловський зізнався, що, коли батько потрапив в лікарню, було занадто пізно.

"Згорів за два дні", - сказав співак.

Як відомо, останні два роки батько Козловського жив у Києві, куди співак перевіз його зі Львова. Віталій каже, що щасливий, що батьку вдалося зустріти кохання у столиці, адже у шлюбі з його мамою він був не щасливий.

"Мій тато був не щасливий у спільному союзі з моєю мамою. Я не пам'ятаю гармонії між ними", - сказав Віталій.

Перед смертю батько Віталія та його кохана Ніна збиралися на відпочинок, але не судилося.

Зауважимо, що Віталій Козловський похрестив свого батька перед його смертю.

"Я був його хресним татом, тому що я був поруч біля нього. Це був мій найкращий друг. Мені його дуже не вистачає. Я про нього сьогодні думаю значно більше і частіше, ніж тоді, коли він був живий", - поділився своїм болем Козловський.

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