Відомий український співак Віталій Козловський, особисте життя якого завжди цікавило фанаток його творчості, поділився світлиною із загадковою блондинкою.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 36-річний український співак Віталій Козловський часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та відео, а також розповідає про важливі події в житті.

Цього разу співак поділився фотографією із загадковою блондинкою. Самого Козловського на фото також не впізнати, він з'явився перед камерами без звичної йому густої чорної бороди.

Припускаємо, що це кадри з кліпу до нової пісні Віталія "Мовою серця", адже він залишив хештеги під фото #скоро#прем'єра і дату 4 лютого 2022 рік.

Шанувальники, яких завжди цікавило особисте життя співака, яке він ретельно приховує, активно прокоментували світлину з загадковою красунею.

"Барбі і Кен?)", "Чекаємо п'ятницю ,щоб у Міністерстві прем'єр побачити ваш кліп Віталій🔥😍", "Клас🔥🔥🔥", "Красиві😍😍", "Круто, дуже чекаю🔥🔥🔥🔥🔥", "Дуже гарне фото🔥", "На Фредді Мерк'юрі тут схожий", - написали в мережі.

Зауважимо, що Віталій Козловський досі неодружений, однак в одному з інтерв'ю Каті Осадчій співак зауважив, що мріє про сім'ю і двох дітей.

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