Известный украинский певец Виталий Козловский, который тяжело переживал смерть отца в августе прошлого года, в программе "ЖВЛ" рассказал о трагедии.

Как сообщает Politeka.net, популярный 36-летний украинский певец Виталий Козловский пообщался с журналистами телепрограммы "ЖВЛ", которым рассказал о личном. Так, Козловский рассказал, как переживает смерть отца, который умер 15 августа 2021 года в 74 года.

По словам певца, он считал своего отца Виталия Сергеевича лучшим вторым и очень по ним скучает. Козловский говорит, что отец никогда не жаловался на здоровье и всегда скрывал свое состояние.

"Это стало основной причиной того, почему он сегодня уже не жив", - рассказал певец.

Козловский признался, что, когда отец попал в больницу, было слишком поздно.

"Сгорел через два дня", - сказал певец.

Как известно, последние два года отец Козловского жил в Киеве, куда певец перевез его из Львова. Виталий говорит, что счастлив, что отцу удалось встретить любовь в столице, ведь в браке с его мамой он был не счастлив.

"Мой папа был не счастлив в совместном союзе с моей мамой. Я не помню гармонии между ними", – сказал Виталий.

Перед смертью отец Виталия и его любимая Нина собирались на отдых, но не суждено.

Заметим, что Виталий Козловский покрестил своего отца перед его смертью.

"Я был его крестным папой, потому что я был рядом с ним. Это был мой лучший друг. Мне его очень не хватает. Я о нем сегодня думаю значительно больше и чаще, чем тогда, когда он был жив", - поделился своей болью Козловский.

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