Як пише Politeka.net, Віталій Козловський - відомий співак з України, який веде одну з програм на музичному каналі разом з Ольгою Цибульською. Не забуває артист і про творчість, радуючи українців новими піснями. В цей раз Віталій опублікувавши кліп на пісню" язиком серця", поділившись фрагментом кліпу в Instagram.

На кадрах Віталій був разом із загадковою блондинкою. Пара вражала пристрасними рухами і показувала свою любов.

Фанати подивилися ролик тисячі разів в Instagram і сотні тисяч разів на Ютуб і написали коментарі:

"Дуже приємна пісня .Голос дуже красивий","Віталік, пісня Ти співаєш "Мовою серця" і душі. У твоїх обіймах можна розстоїти", "сподобалося", " Барбі і Кен. Браво, Віталій, ви шиканий"," Виходь в ефір", " То Глюкоза чи хто?".

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