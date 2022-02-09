Як пише Politeka.net, "Голос країни" - популярний талант-проект, 12-й сезон якого зараз виходить в Україні. На сторінці проекту оголосили учасників, які пройшли в наступний етап. Серед талановитих виконавців знайшлося місце і для дочки Костянтина Меладзе - Лії.
"Ось вони-голоси нашої країни, вокалісти, що потрапляють в наступний етап шоу
За кого з них вболіватимеш у вокальних боях?", - було написано під фотографіями учасників.
Фанати почали активно обговорювати вокалістів, ділячись думкою в коментарях:
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"Лія Меладзе, у неї велике майбутнє", "я за Лію поки що далі буде видно", "Мішу зовсім не впізнала )))дорослий, високий ) а був дрібний такий в Інституті)", "Дівчина з Ніжина, дуже талановита, може бути переможцем".
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