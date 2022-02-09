На "Голос країни" объявили вокалистов, которые прошли в следующий этап программы - вокальные противостояния.

Как пишет Politeka.net, "Голос країни" - популярный талант-проект, 12-й сезон которого сейчас выходит в Украине. На страничке проекта объявили участников, которые прошли в следующий этап. Среди талантливых исполнителей нашлось место и для дочери Константина Меладзе - Лии.

"Вот они — голоса нашей страны, вокалисты, попадающие в следующий этап шоу

За кого из них будешь болеть в вокальных боях?", - было написано под фотографиями участников.

Фанаты начали активно обсуждать вокалистов, делясь мнением в комментариях:

"Лия Меладзе, у нее большое будущее", "Я за Лию пока что дальше будет видно", "Мишу совсем не узнала )))взрослый , высокий ) а был мелкий такой в институте)", "Девушка с Нежина , очень талантливая, может быть победителем".

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