Популярна співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос в білому купальнику похвалилася апартаментами на Мальдівах.

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос є відомою співачкою і екс-учасницею групи "ВІА ГРА". Як відомо, після місяця відпочинку в Дубаї, співачка з сім'єю вирушила на Мальдіви. На своїй сторінці в Instagram Дімопулос у білому бікіні, який підкреслює її засмагу, похвалилася апартаментами.

"Багато питань, де ж обіцяний рум-тур, Так ось зараз я вас все покажу", - розповіла Санта Дімопулос.

"Дуже зручно те, що дві окремі спальні. У кожного своя територія", - поділилася співачка.

"Дивіться, як все красиво. Два Гардероби, два душа, два умивальника, щоб не юрмилися", - зазначила Дімопулос.

"Тут у нас душ, один, другий, тут у нас ванна", - продовжує співачка.

"Тут вихід на пляж, басейн. А друга спальна ідентична першій", - розповіла Дімопулос.

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